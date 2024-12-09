В российском городе за поборы с подчиненных арестована начальница ФСИН

В Уфе суд арестовал на 2 месяца начальницу ФСИН Эсаулову за поборы

В Уфе суд на два месяца арестовал руководителя финансово-экономического отдела башкортостанского УФСИН Екатерину Эсаулову за поборы с подчиненных. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, она присвоила себе 200 тысяч рублей, которые ее сотрудники получили в качестве премий.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы приговорил к 8,5 года лишения свободы заместителя директора НИИ «Специальное машиностроение» МГТУ имени Баумана Андрея Борзова, признанного виновным в получении взятки в особо крупном размере.