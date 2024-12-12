Назван лучший торговый центр России

Пермский торговый центр «Галерея» стал лучшим в России

Эксперты «Национального совета торговых центров» назвали самый лучший торговый центр России. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу организации.

«С гордостью представляем вам список победителей и финалистов премии RCSC AWARDS 2024. Номинация "Торговая галерея". Победитель — ТЦ "Галерея", город Пермь», — сообщили организаторы премии.

Отмечается, что конкуренцию ему составил молл «Рябинушка», расположенный в Златоусте.

Ранее представители сервиса «Нетмонет» назвали самого лучшего официанта России. Первое место в рейтинге заняла жительница Екатеринбурга Александра Колмакова.