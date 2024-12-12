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15:09, 12 декабря 2024Экономика

Назван самый токсичный вид искусственных елок

Эколог Рыбальченко: искусственные елки из ПВХ опаснее всего для здоровья
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Искусственные новогодние елки из поливинилхлорида (ПВХ) опаснее всего для здоровья находящихся в доме людей. Самый токсичный вид праздничных деревьев назвал россиянам научный эксперт Российского экологического движения, эксперт ОНФ Илья Рыбальченко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В сочетании с электрическими гирляндами, в основе которых лампы накаливания, такие елки наносят двойной вред. При нагревании ветки из ПВХ выделяют газы, которыми человек может отравиться, предупредил эколог.

«Если уж так пошло, что вы не можете купить елку естественную, выбор в любом случае должен быть в ее пользу, то внимательно смотрите материал. Избегайте слова "хлор" — поливинилхлорид, ПВХ. Это ненужное для дома соединение. Если эта елка полиэтиленовая или пропиленовая, то в крайнем случае ее взять можно», — посоветовал Рыбальченко.

Ранее россиян предупредили, что искусственная новогодняя елка может оказаться еще и пожароопасной. По словам специалистов, важно обращать внимание на материал изделия. Долговечными и без неприятного запаха будут елки из литой резины и полимерного пластика на проволочном каркасе.

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