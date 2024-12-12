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17:04, 12 декабря 2024Культура

Опубликован список лучших зарубежных сериалов года

Опубликован список лучших зарубежных сериалов года по версии Collider
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: сериал «Аколит»

Лучшим сериалом года стало шоу по вселенной «Звездных войн» от Disney+ «Аколит». Список топ-25 проектов 2024 года опубликовал сайт Collider.

На втором месте рейтинга расположился проект студии Marvel — мини-сериал «Это все Агата», сюжет которого разворачивается вокруг колдуньи Агаты Харкнесс после того, как она вырвалась из плена Алой Ведьмы. На третьем месте — второй сезон мультипликационного проекта «Аркейн», в основу которого легла игра League of Legends.

В список также вошли такие сериалы, как «Олененок», «Пацаны», «День Шакала», «Учитель английского» и другие.

Ранее была названа лучшая российская певица года.

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