Пашинян оценил отказ от советских границ Армении

Пашинян: отказ Армении от советских границ означает отказ от государственности

Отказ Армении от границ, которые существовали в Советском Союзе, означает отказ от суверенитета и государственности. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Должен сказать прямо, что такой подход очень опасен для Армении, потому что отказ от карт времен СССР может означать отказ от государственности и независимости, потому что мы получили независимость на территории Советской Армении и международное сообщество признало нас таковыми», — написал он.

Глава правительства Армении отметил, что важна верность международно признанной территории важна для Еревана и является буфером для страны. Он также подчеркнул, что не признавая свои границы, граждане Армении дают возможность не признавать их и другим.

В период нахождения Армении в составе СССР, в ее состав не входила территория Нагорного Карабаха. В результате военной операции осенью 2023 года данная территория перешла под контроль Азербайджана.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Армения должна устранить территориальные претензии к Азербайджану, закрепленные в ее конституции, для нормализации отношений между Баку и Ереваном. Он подчеркнул, что это необходимо для соблюдения устойчивых добрососедских отношений между странами.