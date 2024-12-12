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13:12, 12 декабря 2024Россия

Полковник порассуждал об ответе России «Орешником» словами «хватит разговоров»

Полковник Баранец: следующей целью для атаки «Орешника» может стать Киев
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

О грядущем ответе Украине на удар по Таганрогу при помощи ракет ATACMS в беседе с «Царьградом» порассуждал полковник Виктор Баранец. Он призвал не затягивать с выбором новой цели для новейшей российской ракеты «Орешник» и предположил, что в следующий раз Вооруженные силы России могут ударить по Киеву.

«Мы не устали уже вот так вот грозить и [ничего] не делать? Мы будем отвечать. Мне кажется, что сейчас, именно сейчас это уже понимают и в Кремле, и в Минобороны, и в Генштабе. Чтобы родной российский народ не смеялся над этими угрозами киевскому режиму и американцам», — заявил он.

По его мнению, российская сторона уже выбирает цели, и не исключено, что главной мишенью станет столица Украины. Баранец считает, что российские силы должны ударить по Верховной Раде, правительству, Минобороны и Генштабу Украины. «Ну и надо ставить вопрос об уничтожении всех оборонных заводов Украины», — сказал он, резюмировав словами президента РФ Владимира Путина: «"Орешника" у нас много».

Ранее об ответе Киеву на удар по Таганрогу заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует», — подчеркнул он.

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