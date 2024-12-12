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12:04, 12 декабря 2024Россия

В Кремле анонсировали ответ на атаку аэродрома в Таганроге ракетами ATACMS

Песков: Россия ответит на атаку ракетами ATACMS на аэродром в Таганроге
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия ответит на атаку дальнобойными ракетами ATACMS на аэродром в Таганроге. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует», — сказал Песков.

Украина пыталась атаковать Таганрог в ночь на среду, 11 декабря. Как сообщал врио губернатора Юрий Слюсарь, в результате удара сгорели 14 автомобилей, повреждения также получило промышленное предприятие. Никто не пострадал.

Минобороны впоследствии уточнило, что ВСУ пытались атаковать аэродром в Таганроге — по нему выпустили шесть дальнобойных американских ракет ATACMS, в результате чего пострадали российские военные. Две ракеты сбил боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», курс остальных удалось отклонить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

ЖЗЛ
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