В Кремле анонсировали ответ на атаку аэродрома в Таганроге ракетами ATACMS

Песков: Россия ответит на атаку ракетами ATACMS на аэродром в Таганроге

Россия ответит на атаку дальнобойными ракетами ATACMS на аэродром в Таганроге. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует», — сказал Песков.

Украина пыталась атаковать Таганрог в ночь на среду, 11 декабря. Как сообщал врио губернатора Юрий Слюсарь, в результате удара сгорели 14 автомобилей, повреждения также получило промышленное предприятие. Никто не пострадал.

Минобороны впоследствии уточнило, что ВСУ пытались атаковать аэродром в Таганроге — по нему выпустили шесть дальнобойных американских ракет ATACMS, в результате чего пострадали российские военные. Две ракеты сбил боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», курс остальных удалось отклонить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).