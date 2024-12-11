ВСУ ударили по аэродрому в Таганроге шестью дальнобойными ракетами ATACMS. Россия пообещала ответить на атаку

Минобороны: Таганрог атаковали шестью ракетами ATACMS, пострадал личный состав

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью атаковали российский военный аэродром, который находится в городе Таганроге. Очевидцы рассказали, что слышали минимум 10 взрывов над городом — они начались около 4:20 утра. Министерство обороны России раскрыло подробности произошедшего.

Удар был нанесен американскими ракетами ATACMS

По информации Минобороны РФ, удар был нанесен западным высокоточным оружием — американскими ракетами ATACMS.

«В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что две выпущенные ВСУ американские ракеты были сбиты боевым расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

Военный корреспондент Юрий Котенок даже показал снимок двигателя американской ракеты ATACMS, которой, предположительно, был атакован город Таганрог. «Двигатель от ATACMS, запущенной противником ночью по Таганрогу», — подписал он кадр.

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

При атаке пострадали российские военные

Минобороны также сообщило, что в результате атаки украинских вооруженных сил на военный аэродром в Таганроге пострадали российские военные.

В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава Министерство обороны России

При этом, как уточнили в ведомстве, серьезных разрушений в результате удара ВСУ нет: два здания на технической территории аэродрома и две военные машины, а также несколько гражданских автомобилей, которые находились на прилегающей к аэродрому автостоянке, посекло осколками.

По информации главы города Светланы Камбуловой, в результате удара оказалась повреждена котельная. Это, по ее словам, привело к тому, что 27 многоквартирных домов остались без теплоснабжения. Город же, заверила мэр, после атаки функционирует в обычном режиме.

Фото: РИА Новости

В России пообещали ответить на атаку ВСУ

Удар американскими ракетами ATACMS по Таганрогу не останется без ответа, заявили в Министерстве обороны России. В ведомстве пообещали принять все необходимые для этого меры.

Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты Министерство обороны России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, также заявил в беседе с «Лентой.ру», что Россия будет использовать все возможные средства, чтобы ответить на ракетную атаку ВСУ по Таганрогу.

«Будем уничтожать эти беспилотники [и ракеты], будем освобождать территории дальше, вести боевые действия», — указал он, уточнив, что соответствующая работа ведется и на политической арене.

Депутат назвал агонией и попыткой воздействия «на своих хозяев» атаку ВСУ на российский город, так как, отметил Чепа, на Западе «изменился подход к этому конфликту после выборов в Америке».