Президенту Бразилии проведут еще одну медицинскую процедуру после операции

Bloomberg: президенту Бразилии Луле проведут эмболизацию менингеальной артерии

Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве проведут эмболизацию менингеальной артерии после операции на головном мозге. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление больницы, где проходит лечение бразильский лидер.

Врач президента Роберто Калил после публикации заявления рассказал, что процедура имеет низкий риск и направлена ​​на предотвращение будущих кровоизлияний.

По словам врача, состояние здоровья 79-летнего президента не ухудшилось. Калил добавил, что процедура должна длиться около часа. Врачи удалят дренаж, который сделали политику во время операции.

В октябре президент Бразилии Лула да Силва, находясь дома, упал со скамьи в ванной и ударился затылком, из-за этого у него произошло внутричерепное кровоизлияние. 10 декабря бразильский президент перенес операцию по удалению субдуральной гематомы, сейчас он находится под наблюдением врачей.