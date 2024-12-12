Путин поздравил россиян с Днем Конституции

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам, поздравив их с Днем Конституции, который отмечается 12 декабря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

Поздравление прозвучало на церемонии вручения государственных наград в Кремле. В своей речи Путин подчеркнул, что принятый более 30 лет назад основной закон страны, во многом определил судьбу России и ее государственности, а также стал основой для всей правовой системы, утвердив ключевые ценности российского общества.

Он добавил, что внесенные в Конституцию поправки стали выражением воли миллионов россиян и четко обозначили путь развития государства, а также готовность его граждан защищать свои права, свободы, традиции и самобытность. «На передовой этой борьбы — сильные, мужественные люди, честно и достоверно отражающие происходящие события», — заявил президент.

Ранее Путин рассказал, что в результате поправок в Конституцию в 2020 году, возросла роль парламента страны. По его словам, основной закон создал прочные гарантии прав и свобод граждан, а также определил облик парламента.