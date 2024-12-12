Путин рассмотрел предложение Орбана о перемирии с Украиной

Глава канцелярии премьера Венгрии: Путин рассмотрел тезисы Орбана о перемирии

Президент России Владимир Путин рассмотрел предложенные премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном тезисы и предложения о взаимном прекращении огня на Украине и обмене пленными в период Рождества. Об этом сообщил глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш, сообщает ТАСС.

Гуйяш подчеркнул, что Путин в ходе телефонной беседы с Орбаном «не принял, но и не отклонил это предложение» о перемирии. «Наша цель [в рамках контактов с российской стороной] состояла в том, чтобы Рождество не было омрачено вооруженными действиями», — подчеркнул глава канцелярии Орбана.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на продолжение консультаций по установлению мира на Украине и поддерживает усилия Орбана по урегулированию конфликта.