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16:08, 12 декабря 2024Мир

Путин рассмотрел предложение Орбана о перемирии с Украиной

Глава канцелярии премьера Венгрии: Путин рассмотрел тезисы Орбана о перемирии
Дмитрий Сотак
Дмитрий Сотак (Редактор отдела «Мир»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин рассмотрел предложенные премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном тезисы и предложения о взаимном прекращении огня на Украине и обмене пленными в период Рождества. Об этом сообщил глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш, сообщает ТАСС.

Гуйяш подчеркнул, что Путин в ходе телефонной беседы с Орбаном «не принял, но и не отклонил это предложение» о перемирии. «Наша цель [в рамках контактов с российской стороной] состояла в том, чтобы Рождество не было омрачено вооруженными действиями», — подчеркнул глава канцелярии Орбана.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на продолжение консультаций по установлению мира на Украине и поддерживает усилия Орбана по урегулированию конфликта.

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