Раскрыты расценки московских Дедов Морозов и Снегурочек

30-минутное VIP-поздравление Деда Мороза обойдется москвичам в 14 тыс. руб.

Средние расценки Дедов Морозов и Снегурочек в преддверии Нового года KP.RU раскрыли в нескольких московских агентствах. Организаторы поздравлений отметили, что стоимость зависит от длительности мероприятия и приближения праздничной даты.

Так, Дед Мороз из агентства «Морозко» послушает стихотворение, проведет веселые игры, конкурсы и загадки от 4900 до 15 900 рублей в зависимости от даты и времени. Другое крупное агентство предлагает столичным жителям не просто выступление Деда Мороза, а с использованием тигрового питона или маисового полоза — 2025-й будет годом змеи. За такую услуги придется заплатить от 7 тысяч рублей.

Катания на оленях, шоу минипигов, новогодний vr-турнир, морозное шоу, новогодние мастер-классы обойдутся горожанам от 15 тысяч рублей, а VIP-поздравления начинаются от 5500 и доходят до 13 200 рублей за 10 минут. 30-минутное такое выступление будет стоить от 6500 до 14 700 рублей, а дополнительные шоу — от 18 до 25 тысяч рублей. Самые высокие расценки наблюдаются 31 декабря, при этом ближе к полуночи они возрастают.

Ранее стало известно, что российский певец Филипп Киркоров готов выступить на корпоративах в костюме Деда Мороза. За такую услугу заказчикам придется заплатить 12 миллионов рублей.