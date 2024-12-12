Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:01, 12 декабря 2024Путешествия

Россиянам назвали три причины встретить Новый год на Алтае

Grand Chalet Altay пригласил россиян встретить Новый год на Алтае
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: пресс-служба Grand Chalet Altay

Три причины встретить Новый год на Алтае россиянам назвали в пресс-службе Grand Chalet Altay, соответствующий пресс-релиз имеется в распоряжении «Ленты.ру». Среди них — локальная гастрономия и русская кедровая баня.

Так, гостям посоветовали попробовать фирменную строганину или ростбиф из марала, паштет из дичи с лесным орехом или холодец с яблочной горчицей, приготовленные известным шеф-поваром Евгением Масловским. Самым главным горячим блюдом станет филе тайменя со спаржей и «сибирская форель», которая обитает в пресноводных реках Алтая и является редким локальным деликатесом.

Что касается знаменитой бани курорта, то она выполнена из цельных бревен алтайского кедра ручной рубки и оборудована просторной гостиной с панорамным видом на Катунь, парной и открытой террасой с подогреваемой купелью. Дополнят программу зимнего вечера банные ритуалы от сибирских пармастеров.

«Третья и, наверное, главная причина отправить на Алтай — большой выбор вариантов досуга на русской природе — праздничное гуляние на пляже у Катуни с BBQ от шеф-повара, фотосессия с хаски и оленями, стрельба из лука, различные шоу-программы, катание на снегоходах, открытый каток и современные горнолыжные склоны», — отметили в Grand Chalet Altay.

Также можно познакомиться с алтайским обрядом «Кормление огня» и горловым пением шаманов, а для детей предусмотрены мастер-классы по созданию елочных игрушек и открыток, интерактивный спектакль и другие развлечения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Курс рубля резко вырос

      Модельер раскрыла неожиданную причину отказа главреда Vogue в приглашении на Met Gala

      В Москве упали продажи новостроек

      Начальник женского СИЗО в российском городе выписывал себе премии

      В Кремле заявили о продолжении консультаций по установлению мира на Украине

      Российский школьник избил сверстника ради 15 тысяч рублей и попал на видео

      В России запретят списывать средства со спецсчетов предприятий оборонного комплекса

      В Германии захотели начать переговоры с захватившей власть в Сирии оппозицией

      Полковника ВСУ заочно осудили на 24 года за 12 пострадавших от его приказов россиян

      В России десяткам кандидатов наук и учителей предложили стать уборщиками и гардеробщиками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше