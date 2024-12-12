Россиянам назвали три причины встретить Новый год на Алтае

Grand Chalet Altay пригласил россиян встретить Новый год на Алтае

Три причины встретить Новый год на Алтае россиянам назвали в пресс-службе Grand Chalet Altay, соответствующий пресс-релиз имеется в распоряжении «Ленты.ру». Среди них — локальная гастрономия и русская кедровая баня.

Так, гостям посоветовали попробовать фирменную строганину или ростбиф из марала, паштет из дичи с лесным орехом или холодец с яблочной горчицей, приготовленные известным шеф-поваром Евгением Масловским. Самым главным горячим блюдом станет филе тайменя со спаржей и «сибирская форель», которая обитает в пресноводных реках Алтая и является редким локальным деликатесом.

Что касается знаменитой бани курорта, то она выполнена из цельных бревен алтайского кедра ручной рубки и оборудована просторной гостиной с панорамным видом на Катунь, парной и открытой террасой с подогреваемой купелью. Дополнят программу зимнего вечера банные ритуалы от сибирских пармастеров.

«Третья и, наверное, главная причина отправить на Алтай — большой выбор вариантов досуга на русской природе — праздничное гуляние на пляже у Катуни с BBQ от шеф-повара, фотосессия с хаски и оленями, стрельба из лука, различные шоу-программы, катание на снегоходах, открытый каток и современные горнолыжные склоны», — отметили в Grand Chalet Altay.

Также можно познакомиться с алтайским обрядом «Кормление огня» и горловым пением шаманов, а для детей предусмотрены мастер-классы по созданию елочных игрушек и открыток, интерактивный спектакль и другие развлечения.

