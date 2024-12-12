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16:37, 12 декабря 2024Забота о себе

Россиянам перечислили критерии выбора сладких подарков

Педиатр Воротынцева: в полезный сладкий подарок могут входить зефир и мармелад
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

При выборе новогоднего сладкого подарка для ребенка важно изучить состав конфет в нем, напомнила врач-педиатр Мария Воротынцева. Критерии выбора она перечислила россиянам в беседе с «Известиями».

Врач рекомендовала избегать продуктов с искусственными добавками — усилителями вкуса и аромата, консервантами, маслами и жирами ненатурального происхождения. Она призвала также убедиться, что упаковка подарка цела и на ней указан перечень всех сладостей, причем срок их годности не истек. «Если в подарке присутствует игрушка, она должна находиться в отдельной упаковке, а на самой игрушке должна быть указана вся необходимая информация, включая состав и страну производства», — говорит Воротынцева.

В более полезный новогодний сладкий подарок могут входить менее калорийные угощения — зефир, мармелад или пастила, уточнила врач. Детям до трех лет, подчеркнула Воротынцева, лучше вообще избегать конфет. Детям до шести лет педиатр рекомендовала ограничивать употребление конфет до одной-двух штук в день, детям старше шести лет — до двух-трех конфет в день, при этом важно следить за общим количеством потребляемого ребенком сахара.

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Воротынцева обратила внимание на то, что покупать сладкие подарки нужно только в официальных магазинах, супермаркетах или специализированных торговых точках. Важна и репутация производителя: известные бренды тщательнее контролируют качество своей продукции и используют натуральные ингредиенты, заключила она.

Ранее кардиолог Филипп Копылов рассказал, что в длинные новогодние праздники увеличивается вероятность сбоев в работе сердечно-сосудистой системы. По словам специалиста, главной причиной развития так называемого синдрома праздничного сердца является чрезмерное употребление алкоголя.

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