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12:20, 12 декабря 2024Экономика

Россиянам перечислили самые перспективные автоновинки 2025 года

«Автостат»: Lada Iskra и Chery Tiggo 9 станут самыми перспективными новинками
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В следующем году самыми перспективными новинками на российском автомобильном рынке станут модели Lada Iskra и Chery Tiggo 9. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на мнение отечественных дилеров.

По мнению коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, в 2025 году бестселлером на российском рынке окажется Lada Iskra. Новая модель станет доступна россиянам в трех версиях: седан, универсал и «внедорожный» универсал Cross. Шапринский ожидает, что новинка будет пользоваться большим спросом у россиян.

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Директор департамента новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов, в свою очередь, делает акцент на ряд китайских моделей. В конце декабря, уточнил он, ожидается выход на российский рынок новой модели Chery — Tiggo 9. «Это модель, которая должна себя проявить в наступающем году, а перспективы у нее очень хорошие», — отметил Иванов. Большой потенциал он также увидел у OMODA C5 и Haval H7. «И здесь можно ожидать, что это будет успешный кейс», — резюмировал он.

Ранее гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков допустил снижение продаж новых автомобилей в России на 10-20 процентов в 2025 году. Базовый сценарий предполагает спад на 10 процентов, до 1,43 миллиона штук, негативный — на 20 процентов, до 1,27 миллиона, а оптимистичный — сохранение показателя на уровне 2024 года в 1,59 миллиона. Заметное снижение продаж, как ожидает он, произойдет на фоне роста цен на новые машины (в среднем на 10 процентов к лету) и повышения утильсбора в январе.

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