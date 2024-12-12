Российских школьников захотели анонимно тестировать с одной целью

В России захотели анонимно тестировать школьников для выявления хулиганов

В России школьников захотели анонимно тестировать с одной целью — для выявления потенциальных хулиганов. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Анна Скрозникова, пишет Telegram-канал Shot .

Как пояснила парламентарий, поводом для введения тестирования стала драка в подмосковной школе, где семь девочек избили сверстницу. По ее словам, данная мера может помочь заранее выявлять «очаги» конфликтов и избегать подобных ситуаций.

Проводить опросы, по мнению депутата, должны не сотрудники школ, а сторонние организации один раз в четверть, чтобы отследить динамику в поведении и настроении школьников. «К особо проблемным классам будут выезжать специалисты, задачей которых будет прорабатывать с детьми проблемы», — обозначила Скрозникова.

Ранее в Котельниках семь школьниц избили сверстницу в туалете до потери сознания и сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как ученицы по очереди наносят удары девочке по лицу, оскорбляют ее и таскают за волосы.