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15:01, 12 декабря 2024Россия

Российских школьников захотели анонимно тестировать с одной целью

В России захотели анонимно тестировать школьников для выявления хулиганов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: VH-studio / Shutterstock / Fotodom  

В России школьников захотели анонимно тестировать с одной целью — для выявления потенциальных хулиганов. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Анна Скрозникова, пишет Telegram-канал Shot .

Как пояснила парламентарий, поводом для введения тестирования стала драка в подмосковной школе, где семь девочек избили сверстницу. По ее словам, данная мера может помочь заранее выявлять «очаги» конфликтов и избегать подобных ситуаций.

Проводить опросы, по мнению депутата, должны не сотрудники школ, а сторонние организации один раз в четверть, чтобы отследить динамику в поведении и настроении школьников. «К особо проблемным классам будут выезжать специалисты, задачей которых будет прорабатывать с детьми проблемы», — обозначила Скрозникова.

Ранее в Котельниках семь школьниц избили сверстницу в туалете до потери сознания и сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как ученицы по очереди наносят удары девочке по лицу, оскорбляют ее и таскают за волосы.

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