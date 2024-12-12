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10:51, 12 декабря 2024Россия

Российский снайпер подстрелил бойца ВСУ с расстояния в километр и попал на видео

МО РФ опубликовало кадры работы снайперов по ВСУ в Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Российский снайпер подстрелил бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области с расстояния в километр и попал на видео. Кадры работы российских бойцов опубликовало Министерство обороны (МО) России в Telegram.

На опубликованном видео российские бойцы сначала готовятся к выходу на задание, надевая маскировку, а после занимают позиции. Один из военных находит цель, берет украинского боевика в прицел и нажимает на спусковой механизм, после чего тот падает.

«Снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и продолжила вести прицельный огонь, уничтожив еще троих боевиков», — прокомментировали видео в МО.

Ранее, 11 декабря, Минобороны России сообщило о возвращении контроля над двумя населенными пунктами в Курской области. Армия России взяла Дарьино и Плехово.

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