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17:47, 12 декабря 2024Из жизни

Самое старое дерево в Европе сменило пол

Фортингэльский тис, растущий со времен египетских пирамид, сменил пол
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: cornfield / Shutterstock / Fotodom

На Фортингэльском тисе в Шотландии, считающимся одним из самых старых деревьев в Европе, впервые в истории появились плоды. Об этом сообщает издание The Independent.

Специалисты оценивают возраст Фортингэльского тиса в пять тысяч лет. Он появился задолго до египетских пирамид или основания Рима и продолжает расти до сих пор. Существует предание, что в его тени родился Понтий Пилат, правивший Иудеей во времена Христа.

Все это время Фортингэльский тис оставался растением мужского пола и производил только пыльцу. Однако недавно у него впервые появилась ветвь, на которой росли три плода красного цвета. Способностью производить плоды обладают лишь растения женского пола. По мнению Макса Коулмана из Королевского ботанического сада в Эдинбурге, это свидетельствует о том, что тис частично сменил пол.

Как ни странно, у тисов и многих других хвойных растений с разделением полов иногда наблюдается смена пола. Обычно она затрагивает не все дерево, а лишь часть его кроны. У Фортингэльского тиса пол сменила веточка на внешней части кроны, ведущая себя как женское растение

Макс Коулменботаник
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