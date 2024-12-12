Шевчук пообещал выступить в Киеве и Москве

Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук, выступая в Амстердаме, обещал приехать в Киев и Москву

Музыкант Юрий Шевчук, фронтмен легендарной группы «ДДТ», который отказался уезжать из России после начала специальной военной операции, заявил, что готов выступить в Москве и в Киеве. Видео с заявлением артиста опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Как сообщает источник, Шевчук сделал такое заявление со сцены во время концерта в Амстердаме.

«Задело за живое? Я сейчас две недели в деревне строгал рубанком. Живы будем, не помрем, друзья! Еще сыграем и в Москве, и в Киеве, и в Твери, и на Дальнем Востоке», — заявил с улыбкой артист.

Известно, что Шевчук признался, что на данный момент живет в деревне в Ленинградской области.

Ранее стало известно, что Юрий Шевчук высказался о проверке на экстремизм и прокомментировал слухи о своем иностранном финансировании.