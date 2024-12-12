Женщина услышала одну фразу от сестры и решила вычеркнуть ее из жизни

Пользовательница Reddit с ником fokaifemme рассказала, что вычеркнула сестру из жизни после того, как услышала одну фразу от нее. История женщины вызвала обсуждения в сети: многие комментаторы поддержали ее решение перестать общаться с родственницей.

«Пять лет назад моя племянница Ники и ее друзья подвергли травле и насмешкам моего сына Марка. (...) Когда Марк вернулся домой, он заплакал. Он весь дрожал, когда рассказывал мне о том, что случилось. Это было душераздирающе», — вспомнила авторша поста. Она уточнила, что мальчик не раз становился жертвой издевательств и оскорблений со стороны дочери ее сестры.

Когда женщина сообщила сестре о поведении племянницы, то та ответила, что Ники никогда бы так себя не повела. Через некоторое время рассказчица вновь попыталась поговорить с родственницей о поведении ее дочери. Во время беседы сестра продолжила защищать своего ребенка, после чего сказала фразу «Я не знаю, что ты хочешь, чтобы я с этим сделала». Услышав эти слова, авторша поста решила прекратить поддерживать связь с сестрой.

Пользовательница уточнила, что до сих пор не общается с родственницей. «Со стороны моей сестры не было никаких попыток извиниться или помириться», — отметила она. Женщина добавила, что недавно получила приглашение на свадьбу сестры, но отказалась идти на торжество из-за конфликта.

Большинство пользователей заявили, что рассказчица поступила правильно, вычеркнув сестру из жизни. «Судя по всему, ваша сестра и ее ребенок ужасные люди. Хорошо, что вы защищаете своего сына!», «Продолжайте защищать своих детей. Я бы поступил точно так же», «Если ваша племянница и ее друзья снова причинят вред вашему ребенку, пожалуйста, обратитесь в полицию и предъявите им обвинения», — написали они.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она услышала шутку жениха о себе и выгнала его из дома. Комментаторы призвали невесту не выходить за него замуж.