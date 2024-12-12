Трамп выпнул Зеленского с обложки Time и станцевал

Сын Трампа опубликовал видео, где политик выпнул Зеленского с обложки Time

Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США Дональда Трампа, опубликовал видеоролик, где политик выпнул украинского лидера Владимира Зеленского с обложки журнала Time и станцевал. Соответствующим постом он поделился на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В опубликованном видео будущий американский президент пинком прогоняет Зеленского и заголовок журнала под названием «Владимир Зеленский и дух Украины». Вместо него появляется танцующий под музыку Трамп и надпись «Величайший всех времен. Дональд Трамп».

Свою публикацию сын политика прокомментировал с помощью смеющихся эмодзи.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, будет признан человеком года по версии журнала Time. В первый раз политик удостоился этого звания в 2016 году после своей победы на президентских выборах.