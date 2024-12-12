Трампа спросили о разговоре с Путиным

Трамп счел неприемлемым отвечать на вопрос о разговоре с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью по случаю его номинации на премию «Человек года» журнала Time счел неприемлемым отвечать на вопрос о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который мог состояться сразу после подведения итогов президентских выборов в Соединенных Штатах.

«Я не могу вам сказать. Это будет неприемлемо», — заявил Трамп журналистам.

Ранее Трамп заявил, что Путину «пришло время» начать действовать по Украине и ее мирному урегулированию. «Я знаю Владимира [Путина] хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» — написал 47-й президент США. При этом американский лидер не уточнил, каким конкретно образом власти КНР могут поспособствовать началу мирного урегулирования.