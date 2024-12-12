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00:07, 12 декабря 2024Экономика

Три европейские страны призвали Германию отменить плату за транзит газа

Reuters: Австрия, Чехия и Словакия призвали ФРГ отменить плату за транзит газа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Три европейские страны — Австрия, Чехия и Словакия — призвали Германию отменить плату за транзит газа с 1 января 2025 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении подписанты попросили ФРГ как можно скорее принять поправку об отмене пошлин за транзит топлива в соседние государства. Они также выразили надежду, что закон будет принят до распада правящей коалиции, что может задержать этот процесс.

Агентство уточнило, что документ был направлен правительствам стран Европейского союза (ЕС), а вопрос об отмене платы будет вынесен на обсуждение министров энергетики ЕС в Брюсселе 16 декабря.

Ранее Politico писало, что несколько крупных европейских экономик продолжают вести бизнес с Россией и не демонстрируют готовности к ужесточению санкций. Издание отмечает, что согласование нового пакета санкций затянулось, так как Латвия и Литва применили право вето, чтобы отменить юридические оговорки, которые позволяли западным компаниям продолжать свою деятельность в России, несмотря на введенные ограничения. При этом Германия, Франция и Италия не проявили желания обсуждать данную тему.

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