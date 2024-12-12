Россиян предупредили о распространенных способах «угона» Telegram-аккаунтов

IT-эксперт Шахмурадян: мошенники часто выдают себя за представителей Telegram

Мошенники взламывают зарегистрированные в мессенджере Telegram аккаунты посредством отправки поддельных ссылок, на которые нажимают введенные в заблуждение пользователи, рассказал основатель компании по разработке систем ИИ для бизнеса AiMono Михаил Шахмурадян. Эксперт рассказал «Ленте.ру» о самых распространенных способах «угона» Telegram-аккаунтов.

«Есть несколько способов так называемого "угона" Telegram-аккаунтов: первое — это когда вы получаете ссылку от мошенников, которые выглядят как официальные представители Telegram. Эта ссылка комплектуется в просьбу для подтверждения учетной записи или решения проблем, связанных с безопасностью вашего аккаунта. Пользователь приходит по этой ссылке, перенаправляется на поддельный сайт и там вводит свои данные, которые затем попадают к мошенникам», — объяснил специалист.

Другой способ — это социальная инженерия, когда пользователь начинает переписку с малознакомым либо незнакомым человеком в Telegram. В рамках этой переписки пользователь предоставляет код подтверждения или другую конфиденциальную информацию мошенникам Михаил Шахмурадян основатель компании по разработке систем ИИ для бизнеса AiMono

Шахмурадян также дал ряд рекомендаций, касающихся основных правила защиты Telegram-аккаунта от мошеннических атак.

«Первое правило — это очень осторожно относитесь к ссылкам и не переходите по подозрительным ссылкам, даже если они получены от знакомых. (...) Второе — добавьте облачный пароль, чтобы при входе требовался дополнительный код. Третье — используйте более надежные пароли, создавайте сложные уникальные пароли для вашей учетной записи. Лучше не использовать одинаковые пароли на разных сервисах. Также старайтесь не игнорировать обновления Telegram, потому что эти обновления делаются для того, чтобы исправить известные уязвимости», — объяснил эксперт.

Участились случаи, когда взламывают людей в Telegram, изучают их переписку с контактами и от их имени потом начинают спамить очень естественным образом. Поэтому старайтесь не переходить по ссылкам, если вы в них не уверены и тем более если они получены от мало знакомых людей Михаил Шахмурадян основатель компании по разработке систем ИИ для бизнеса AiMono

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин предупредил о новой схеме кражи данных через Telegram. По словам депутата, злоумышленники начали создавать Telegram-боты, которые маскируются под официальные аккаунты маркетплейсов или их служб поддержки.

Они сообщают пользователю о якобы проблеме с заказом или аккаунтом, после чего просят его назвать логин и пароль от личного кабинета. В результате мошенники получают доступ к аккаунту человека и могут оформить заказ на его деньги или вывести средства с внутреннего счета жертвы в интернет-магазине.