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20:51, 12 декабря 2024Бывший СССР

В Киеве переименовали названные в честь русских писателей улицы

В Киеве переименовали улицы, названные в честь русских писателей
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Vernerie Yann / Shutterstock / Fotodom

В Киеве переименовали улицы, названные в честь русских поэтов. Об этом со ссылкой на городской совет пишет ТАСС.

Свое название поменяли улицы Пушкина, Лермонтова, Блока и Крылова. Теперь они носят названия украинских писателей, певцов и художников. Так, улицу Пушкина переименовали в честь художницы-абстракционистки Сони Делоне, рожденной в Полтаве.

Кроме того, в Киеве была переименована улица Николая Пржевальского, названная в честь известного путешественника и географа. Теперь она носит имя Андрея Норова.

Ранее в Одесской области Украины заявили о смене герба региона. Причина в том, что его автором выступил российский дизайнер Артемий Лебедев.

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