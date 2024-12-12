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20:19, 12 декабря 2024Бывший СССР

В Одесской области захотели поменять герб из-за Артемия Лебедева

В Одесской области поменяют герб региона из-за дизайнера Артемия Лебедева
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Andrey Nekrasov / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В Одесской области сменится герб из-за российского дизайнера Артемия Лебедева. Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, пишет издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«Якоря Лебедева не будет. Это была основная идея, чтобы там не было якоря Лебедева», — рассказал Кипер. Решение об изменении символа региона принято и утверждено заседанием областного совета.

Сообщается, что якорь был придуман вовсе не Артемием Лебедевым, а украинскими художниками. Лебедев придумал якорь для герба Одессы, а не Одесской области, пишет издание.

Ранее в другом городе Украины — Львове переименовали улицу в честь экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. В ее честь изменили название Технической улицы, находящейся около улицы Бандеры.

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