В Одесской области захотели поменять герб из-за Артемия Лебедева

В Одесской области поменяют герб региона из-за дизайнера Артемия Лебедева

В Одесской области сменится герб из-за российского дизайнера Артемия Лебедева. Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, пишет издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«Якоря Лебедева не будет. Это была основная идея, чтобы там не было якоря Лебедева», — рассказал Кипер. Решение об изменении символа региона принято и утверждено заседанием областного совета.

Сообщается, что якорь был придуман вовсе не Артемием Лебедевым, а украинскими художниками. Лебедев придумал якорь для герба Одессы, а не Одесской области, пишет издание.

Ранее в другом городе Украины — Львове переименовали улицу в честь экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. В ее честь изменили название Технической улицы, находящейся около улицы Бандеры.