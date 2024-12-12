В МИД рассказали о контактах с Израилем по Сирии

Замглавы МИД Богданов: Россия находится на связи с Израилем по ситуации в Сирии

Россия находятся в контакте с властями Израиля по вопросу ситуации в Сирии. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, передает РИА Новости.

«Мы в контакте с Израилем, в Тель-Авиве наше посольство, здесь, в Москве, по всем вопросам, [по Сирии] в том числе», — сказал он.

До этого дипломат сообщил, что Москва установила контакты с политическим комитетом группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), пришедшей к власти в Сирии. «Установлен контакт, конечно, с политическим комитетом [ХТШ], который работает сейчас в Дамаске в одном из отелей. Там они встречаются с представителями дипкорпуса», — сказал Богданов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия близка к соглашению с новыми сирийскими властями о сохранении двух военных баз в Сирии.