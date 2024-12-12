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20:49, 12 декабря 2024Моя страна

В России 52-летняя женщина стала самой возрастной матерью 2024 года

В Магнитогорске 52-летняя женщина стала самой возрастной матерью 2024 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Waltraud Grubitzsch / Globallookpress.com

Россиянка родила в 52 года и стала самой возрастной матерью в Магнитогорске. Об этом пишет Telegram-канал «Стальной Магнитогорск» со ссылкой на областной ЗАГС.

«Это самая возрастная женщина, родившая ребенка в городе в 2024 году», — говорится в сообщении.

При этом, как стало известно, самой молодой матерью в Магнитогорске стала 16-летняя школьница.

Ранее сообщалось, что жители Свердловской области стали называть детей именем героя турецкого телесериала «Великолепный век». Так, одним из новых имен, которое россияне начали давать новорожденным, стало Сулейман.

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