В России 52-летняя женщина стала самой возрастной матерью 2024 года

В Магнитогорске 52-летняя женщина стала самой возрастной матерью 2024 года

Россиянка родила в 52 года и стала самой возрастной матерью в Магнитогорске. Об этом пишет Telegram-канал «Стальной Магнитогорск» со ссылкой на областной ЗАГС.

«Это самая возрастная женщина, родившая ребенка в городе в 2024 году», — говорится в сообщении.

При этом, как стало известно, самой молодой матерью в Магнитогорске стала 16-летняя школьница.

Ранее сообщалось, что жители Свердловской области стали называть детей именем героя турецкого телесериала «Великолепный век». Так, одним из новых имен, которое россияне начали давать новорожденным, стало Сулейман.