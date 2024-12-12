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19:31, 12 декабря 2024Силовые структуры

В российском городе мужчина жестоко расправился с пенсионером

В Нижнем Новгороде мужчина перерезал горло пилой 70-летнему пенсионеру
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Нижнем Новгороде 33-летний квартиросъемщик расправился с 70-летним пенсионером. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, в сентябре пенсионер поссорился с безработным мужчиной, который жил у него на проспекте Героев. Тогда подозреваемый избил арендодателя и перерезал ему горло пилой. Россиянин завернул пострадавшего в линолеум и уехал во Владимирскую область.

11 декабря потерпевшего нашел племянник. Нападавшего задержали. Выяснилось, что он уже был судим за сбыт наркотиков и кражи. Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет колонии.

Ранее стало известно, что суд вынес приговор в отношении жителя Южно-Сахалинска, который украл имущество у своего знакомого и поджег его дом вместе с хозяином.

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