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20:58, 12 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в кражах икон

В Ярославской области по горячим следам задержан мужчина, укравший более 20 икон
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Ярославской области сотрудники полиции совместно с госавтоиснпекторами по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в серии краж икон. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным правоохранителей, полицейские получили сообщение о том, что неизвестный взломал оконную раму в деревенском доме и похитил икону, а затем скрылся. Силовики установили личность подозреваемого и маршрут его передвижения. Сотрудники Госавтоинспекции остановили его автомобиль. В салоне они обнаружили похищенную икону. Кроме того, по месту жительства задержанного были проведены обыски. В результате оперативники обнаружили и изъяли еще более 20 икон.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что следователи возбудили в отношении фигуранта уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил к обязательным работам мужчину, который пьяным пришел в храм и разбил там защитное стекло иконы.

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