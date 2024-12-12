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09:23, 12 декабря 2024Мир

В Румынии отклонили жалобу на аннулирование итогов первого тура выборов

Высший суд Румынии отклонил жалобу на решение отменить итоги выборов президента
Дмитрий Сотак
Дмитрий Сотак (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Высший кассационный суд Румынии отклонил жалобу об аннулировании результатов первого тура президентских выборов, что была подана политической партией «Альянс за союз румын» и ее кандидатом в президенты Джордже Симионом в ответ на соответствующее решение суда, постановившего отменить итоги народного волеизъявления. Об этом сообщает телеканал Realitatea.

«Высший кассационный суд отклонил в среду жалобу как неприемлемую. Вердикт инстанции окончательный», — говорится в сообщении.

28 ноября Конституционный суд Румынии потребовал пересчитать голоса первого тура выборов, на которых победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, выступающий, в частности, против помощи Украине. Бухарест также инициировал расследование о якобы вмешательстве России в избирательный процесс в стране.

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