В Румынии отклонили жалобу на аннулирование итогов первого тура выборов

Высший кассационный суд Румынии отклонил жалобу об аннулировании результатов первого тура президентских выборов, что была подана политической партией «Альянс за союз румын» и ее кандидатом в президенты Джордже Симионом в ответ на соответствующее решение суда, постановившего отменить итоги народного волеизъявления. Об этом сообщает телеканал Realitatea.
«Высший кассационный суд отклонил в среду жалобу как неприемлемую. Вердикт инстанции окончательный», — говорится в сообщении.
28 ноября Конституционный суд Румынии потребовал пересчитать голоса первого тура выборов, на которых победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, выступающий, в частности, против помощи Украине. Бухарест также инициировал расследование о якобы вмешательстве России в избирательный процесс в стране.