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02:45, 12 декабря 2024Мир

В Сирии курдские формирования сбили американский беспилотник

В Сирии курдские формирования сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Airman 1st Class Kyrii Richardso / Globallookpress.com

В Сирии поддерживаемые США курские формирования «Сирийских демократических сил» (SDF) сбили американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщил Пентагон в комментарии для журнала Air & Space Forces Magazine.

Представитель ведомства уточнил, что инцидент произошел 9 декабря на севере Сирии во время осуществления миссии. Дрон был поражен в результате дружественного огня, партнеры Соединенных Штатов ошибочно идентифицировали аппарат и приняли его за угрозу.

Военные извлекли из беспилотника соответствующие компоненты и уничтожили оставшиеся части. Центральное командование Военно-воздушных сил США ведет расследование обстоятельств, которые привели к произошедшему, и планирует скорректировать тактику и методы для защиты своих сил и коалиции, добавили в Пентагоне.

Ранее в американском оборонном ведомстве сообщили, что США не планируют расширять свое военное присутствие в Сирии.

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