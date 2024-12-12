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15:22, 12 декабря 2024Бывший СССР

Вольфович рассказал о направленной на Белоруссию агрессии НАТО

Вольфович: в Белоруссии фиксируют агрессивные действия НАТО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Минске фиксируют агрессивные действия НАТО, направленные на дестабилизацию в Белоруссии. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, пишет агентство «БелТА».

По его словам, обстановка на границах Белоруссии продолжает нагнетаться. Действия США и НАТО «не могут вызывать спокойствие», заявил Вольфович.

При этом, госсекретарь назвал ситуацию внутри Белоруссии спокойной и контролируемой.

Ранее Александр Вольфович сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко имеют личные «красные кнопки». «У каждого президента своя "красная кнопка", свой портфель и свой ядерный чемоданчик», — добавил он.

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