Врач предупредила о последствиях переедания мандаринов

Врач Мельникова: в день рекомендуется съедать не более трех мандаринов

Употребление слишком большого количества мандаринов может негативно сказаться на здоровье, рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова. О последствиях новогоднего переедания этих фруктов она предупредила в беседе с «Газетой.Ru».

Мельникова объяснила, что суточная доза витамина С составляет 90 миллиграммов, а один мандарин содержит около 25 миллиграммов, то есть почти треть от суточной нормы. Врач отметила, что по этой причине в день рекомендуется съедать не более трех мандаринов.

«Несмотря на то, что витамин С является мощным антиоксидантом, повышает иммунитет, участвует в синтезе коллагена, ускоряет регенерацию тканей, поддерживает здоровье зубов и десен, избыточное употребление мандаринов может привести к неприятным последствиям», — подчеркнула Мельникова.

По словам доктора, избыток мандаринов грозит проявлением аллергической реакции в виде крапивницы, конъюнктивита, ринита, вплоть до отека Квинке. Кроме того, мандарины стимулируют выработку соляной кислоты желудком и поэтому провоцируют изжогу и вызывают обострение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гастрита, язвенной болезни. Большое количество клетчатки в мандаринах приводит к вздутию и метеоризму, а фруктозы — к росту уровня глюкозы крови, что неблагоприятно отражается на течении сахарного диабета, заключила врач.

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