Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:54, 13 декабря 2024Экономика

Украина нашла более 200 танкеров российского теневого флота

Минобороны Украины сообщило о выявлении 238 танкеров теневого флота России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Bodo Marks / Globallookpress.com

Власти Украины сообщили о выявлении 238 танкеров из российского теневого флота, которые используются для поставок нефти по всему миру в обход западного потолка цен. Об этом со ссылкой на данные Минобороны республики пишет Bloomberg.

В ведомстве считают, что в общей сложности такой активностью занимаются более тысячи танкеров, в основном устаревших, плохо обслуживаемых, без надлежащей страховки и с запутанной структурой собственности и управления.

По оценкам Киева, приобретение такого флота обошлось Москве в сумму около десяти миллиардов долларов, а его совокупный дедвейт (масса всех грузов, что может принять на борт судно — полезный груз, топливо, вода, пассажиры и то, что им нужно) превышает 100 миллионов тонн, то есть около 17 процентов от мирового дедвейта танкеров.

В агентстве не уверены, что данные Киева окажут какое-то влияние на западные структуры, вводящие санкции в отношении конкретных судов и компаний. Однако украинское руководство настаивает на том, чтобы под ударом оказался весь теневой флот.

Ранее сообщалось, что в 15-й пакет санкций Евросоюза против России войдут ограничительные меры против судов из третьих стран, задействованных в перевозке российских грузов, в первую очередь нефти, в обход правил. Предполагается, что их утвердят в понедельник, 16 декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве вынесли приговор организатору подпольного игорного синдиката и его 13 сообщникам

      На Западе назвали срок окончания поставленной США помощи Украине

      Попавших в глиняную ловушку лошадей в российском регионе сняли на видео

      Осужденный в России организатор подпольного игорного синдиката объявлен в розыск

      Россельхознадзор ответил на обвинения в дискредитации белорусского сыра

      Российского депутата обвинили в попавшем на видео пьяном дебоше в подъезде

      Россиянка привезла из Китая золотые украшения и стала фигуранткой уголовного дела

      Названы сроки внесения в Госдуму законопроекта о наказании за травлю

      Оценены риски скорого госпереворота еще в одной стране

      В Абхазии назвали долю потребляемой майнерами электроэнергии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше