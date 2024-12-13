Украина нашла более 200 танкеров российского теневого флота

Минобороны Украины сообщило о выявлении 238 танкеров теневого флота России

Власти Украины сообщили о выявлении 238 танкеров из российского теневого флота, которые используются для поставок нефти по всему миру в обход западного потолка цен. Об этом со ссылкой на данные Минобороны республики пишет Bloomberg.

В ведомстве считают, что в общей сложности такой активностью занимаются более тысячи танкеров, в основном устаревших, плохо обслуживаемых, без надлежащей страховки и с запутанной структурой собственности и управления.

По оценкам Киева, приобретение такого флота обошлось Москве в сумму около десяти миллиардов долларов, а его совокупный дедвейт (масса всех грузов, что может принять на борт судно — полезный груз, топливо, вода, пассажиры и то, что им нужно) превышает 100 миллионов тонн, то есть около 17 процентов от мирового дедвейта танкеров.

В агентстве не уверены, что данные Киева окажут какое-то влияние на западные структуры, вводящие санкции в отношении конкретных судов и компаний. Однако украинское руководство настаивает на том, чтобы под ударом оказался весь теневой флот.

Ранее сообщалось, что в 15-й пакет санкций Евросоюза против России войдут ограничительные меры против судов из третьих стран, задействованных в перевозке российских грузов, в первую очередь нефти, в обход правил. Предполагается, что их утвердят в понедельник, 16 декабря.