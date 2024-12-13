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11:47, 13 декабря 2024Ценности

52-летний Рики Мартин показал фото с голым торсом и восхитил фанатов

Екатерина Ештокина

Фото: @ricky_martin

Пуэрто-риканский поп-музыкант Энрике Мартин Моралес, более известный как Рики Мартин, показал откровенное фото и восхитил фанатов. Публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летний артист разместил снимок, на котором предстал напротив зеркала в белых шортах и серой майке. Последнюю он приподнял и захватил зубами, похваставшись голым рельефным торсом, а также многочисленными татуировками на теле.

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Поклонники оценили форму Мартина в комментариях под постом. «Что за волшебную воду ты пьешь, что остаешься таким классным?», «Мужик, ты в отличной форме», «Ох, хорош», «Красавчик. С каждым годом только хорошеешь», «С ума сойти, вот это торс», «Вау! Огонь», — написали они.

В октябре Рики Мартин опубликовал фото топлес. Музыкант лежал на диване, вытянув руки. Он продемонстрировал стройное тело, открыв рот и высунув язык.

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