76-летняя россиянка больше суток пролежала в холодной воде

В Крыму 76-летняя пенсионерка больше суток пролежала в холодной воде

В Сакском районе Крыма 76-летняя пенсионерка больше суток пролежала в холодной воде в квартире. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По сведениям издания, пожилая россиянка решила принять ванну. В горячей воде она потеряла сознание. Когда очнулась, самостоятельно выбраться не смогла.

Одна из соседок женщины забила тревогу, поскольку та долго не выходила на связь, и обратилась в дежурную часть.

Участковый выехал на место и нашел бабушку в ванной комнате. Он вызвал на место бригаду медиков, которые оказали старушке необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке пенсионерка попала в больницу после падения в кипяток. Сотрудники правоохранительных органов допустили, что причиной аварии стала халатность коммунальщиков, которые не обеспечили безопасность производства работ.