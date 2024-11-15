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09:54, 15 ноября 2024Экономика

Упавшая в кипяток при прорыве теплотрассы российская пенсионерка попала на видео

Во Владивостоке пенсионерка попала в больницу после падения в кипяток
Александра Качан (Редактор)

Во Владивостоке пенсионерка упала в кипяток при прорыве теплотрассы и была госпитализирована. Видео с последствиями аварии и пострадавшей опубликовал Telegram-канал Svodka25.

Инцидент произошел около торгового центра «Калина Молл». На месте прорыва образовался густой пар. На кадрах женщина сидит на бордюре и держит в ошпаренных руках салфетку. Ее кисти сильно покраснели, на салфетке можно увидеть кровь.

Прокуратура возбудила по факту произошедшего уголовное дело. Силовики предполагают, что причиной аварии стала халатность рабочих, которые не обеспечили безопасность производства работ.

Ранее в Омске подросток упал в пятиметровую яму с кипятком и обварил ногу.

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