Девушка попросила у медсестры обезболивающее и столкнулась с неожиданным последствием

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как попросила у коллеги обезболивающее и столкнулась с неожиданным последствием. Девушка рассказала, что в результате она приняла наркотический препарат.

Автор поста написала, что работает в доме престарелых помощницей медсестры. Недавно на работе у нее случился приступ мигрени, после чего она попросила у медсестры обезболивающее лекарство. «Она сказала мне закрыть глаза и открыть рот и засунула мне в рот таблетку», — отметила она. После вопроса о том, какой препарат она приняла, коллега автора сказала ей «не волноваться об этом».

Через полчаса после приема лекарства, как вспомнила героиня истории, у нее закружилась голова и она начала терять сознание, руководство отпустило ее домой. В итоге выяснилось, что коллега дала ей наркотический препарат, украденный у пациента, которому его прописали.

В комментариях под постом пользователи назвали безответственным прием препаратов вслепую. Другие же выразили надежду на то, что автор сообщила о поступке медсестры руководству организации.

Ранее другая пользовательница платформы рассказала, как сделала заказ в ресторане и обнаружила в салате таблетку. В комментариях ей посоветовали обратиться с жалобой к менеджеру заведения.