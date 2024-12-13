Сбер помог в документальном расследовании Okko про мошенников

В Okko состоялась премьера мини-дока «На крючке: когда звонит мошенник»

В пятницу, 13 декабря, в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера четырехсерийного документального расследования о телефонном мошенничестве в России. Ключевыми экспертами в расследовании выступили топ-менеджеры Сбербанка: заместитель Председателя Правления Станислав Кузнецов и директор Департамента противодействия мошенничеству Сергей Велигодский. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

«“На крючке” — это четыре динамичные серии с закрученным сюжетом, где наглядно показана многогранность и сложность эпидемии мошенничества. Впервые в истории российской кинодокументалистики онлайн-кинотеатр Okko поднял эту острую тему, которая может коснуться каждого из нас, а также наших родных и близких. Для нас вышедший документальный сериал — это еще одна возможность предупредить миллионы россиян», — рассказывает Станислав Кузнецов.

Главным героем мини-дока Магомеда Гаджиева и Максима Скрябина выступает 25-летний Александр, оказавшийся жертвой аферистов, но решившийся дать им отпор. При этом режиссеры-постановщики ведут повествование с двух позиций — со стороны жертв преступлений и от лица злоумышленников.

Идея фильма — показать, что мнение «меня-то не обманут» — иллюзорно, и жертвой преступников может стать каждый. В сериале преступникам удается обмануть научных деятелей, медийных персон и даже продвинутую молодежь. Зритель также сможет попасть в мошеннический кол-центр и познакомиться со специфическим жаргоном злоумышленников.

Какие схемы используют злоумышленники и почему так умело манипулируют нами? Чтобы ответить на эти вопросы, авторы сериала не только лично пообщались с мошенниками и жертвами, но и узнали советы, как не попасть в ловушку, у ведущих специалистов кибербезопасности рынка.

«Мы системно боремся с преступниками, по горячим следам раскрываем новые схемы, задействуем все возможные инструменты, чтобы защитить людей, которые доверились Сберу. Только в этом году Сбер помог уберечь от мошенников порядка 300 миллиардов рублей россиян, также нам удалось вернуть россиянам со счетов дропперов больше одного миллиарда рублей. Мы благодарны авторам, что они оценили наши наработки и обратились за консультацией ― в итоге наша экспертиза в противодействии кибермошенничеству легла в основу сериала», — отметил заместитель Председателя Правления Станислав Кузнецов.

Почему сериал нужно посмотреть всем, мы подробно рассказали — здесь.

В 2023 году со звонками от мошенников столкнулось 67 процентов россиян. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банка или полиции. Кроме того, они могут использовать схемы с родственником, который якобы попал в беду, или сообщить о выигрыше в лотерею, прося внести залог для его получения.