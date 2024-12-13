Хозяйкам назвали способы предотвратить осыпание новогодней елки

«БелНовости»: продлить жизнь новогодней елке удастся с помощью соли

Чтобы новогодняя елка простояла в доме не менее месяца и не осыпалась, в воду понадобится добавить определенные средства. Их хозяйкам назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что елку ни в коем случае нельзя устанавливать у батареи, чтобы та не осыпалась раньше времени. Кроме того, они порекомендовали ставить дерево в специальный питательный раствор на основе аспирина, соли и сахара. Для его приготовления эксперты посоветовали взять таблетку аспирина, ложку сахара и щепотку соли.

Второй вариант — добавить в воду небольшое количество толченого мела, а также половину чайной ложки лимонной кислоты. Помимо этого, елку можно поставить в песок, предварительно политый раствором, состоящим из трех-четырех ложек сахара и одной таблетки аспирина. Еще один рабочий вариант, продлевающий жизнь праздничному дереву, — обернуть ствол влажной тканью и периодически смачивать ее.

Днем ранее москвичам напомнили правила перевозки елок в автобусах.