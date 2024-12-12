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19:52, 12 декабря 2024Экономика

Москвичам напомнили правила перевозки елок в автобусах

«Мострансавто» и Минтранс МО: перевозка елок в автобусе стоит от 54 рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Перевозка елки в автобусе требует соблюдения ряда правил. О них жителям столичного региона рассказали Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (МО) совместно с «Мострансавто», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Москвичам напомнили, что в этом сезоне на территории Москвы и Подмосковья будут работать 283 елочных базара, где представлены ели, сосны, пихты, а также готовые новогодние композиции и украшения. Адреса их местоположения доступны на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Перевозить же елки и другие новогодние деревья в общественном транспорте граждан призвали в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Маленькие елки, длина, ширина и высота которых в сумме не превышают 120 сантиметров, пассажиры могут провозить бесплатно, однако за транспортировку более крупных экземпляров придется заплатить. Авторы материала уточнили, что в этом случае сумма параметров дерева не должна превышать 180 сантиметров.

«Стоимость провоза зеленых красавиц соответствует действующему тарифу: в городском сообщении и в пригородном до 25 километров она составляет 54 рубля, на расстояние свыше 25 и до 50 километров включительно — 108 рублей, свыше 50 километров — 162 рубля», — поделились информацией они. Помимо этого, добавили специалисты, дерево для перевозки понадобится тщательно упаковать и надежно закрепить в салоне, чтобы избежать его падения. В случае, если елки будут мешать посадке и высадке пассажиров, водитель имеет право отказать в перевозке новогоднего багажа.

Ранее в этот же день стало известно, что Дед Мороз доставил главную новогоднюю елку России из Можайского района в Кремль.

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