Дед Мороз доставил главную новогоднюю елку России в Кремль

Главная новогодняя елка России приехала в Кремль из Можайска

Главную новогоднюю елку России привезли из Можайского района в Кремль. Доставкой дерева занимался Дед Мороз, сообщили «Известия».

Главная елка страны ехала из Подмосковья в центр столицы на праздничном автопоезде в сопровождении сотрудников ДПС. На Соборную площадь города она прибыла в полночь в четверг, 12 декабря. По словам водителя грузовика в костюме Деда Мороза, поездка выдалась нелегкой. «Доехали ― были трудности, конечно, но доставили в целостности и сохранности. Скользко было, узко, ремонты везде идут. Елочка очень красивая в этом году, пушистая, высокая», ― рассказал он.

Елку установят и украсят на Соборной площади, где она простоит до Крещения. Затем дерево получит «вторую жизнь»: семена упакуют в экокубы и будут использовать на уроках в школах, из ствола и ветвей изготовят сувениры, а некоторые части пойдут на корм животных в зоопарках.

Помимо этого, Москву украсили к новогодним праздникам арками, гирляндами и фигурами. В общей сложности в столице появились более 4,5 тысячи световых декораций.