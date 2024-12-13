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19:12, 13 декабря 2024Ценности

Ида Галич показала тело до похудения и раскрыла секреты привлекательности

Ведущая Галич показала тело до похудения
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Ида Галич

Ида Галич. Фото: @galichida

Блогерша и ведущая Ида Галич показала фото до похудения и раскрыла секреты привлекательности. Публикации на эту тему опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость опубликовала старый снимок, на котором она запечатлена в нижнем белье. По словам Галич, в 2022 году она начала преображение своего тела: изменила режим питания, пересмотрела отношение к алкоголю, начала ходить каждый день по 10 тысяч шагов, заниматься спортом и следить за здоровьем, регулярно обращаясь к врачам.

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Кроме того, Галич начала изучать нутрициологию. «Начинаю читать, ищу свой стиль и ДНК вместе со стилистом. Работаю со своим разумом, мышлением и телом. А самое главное — делаю это каждый день», — заключила она.

Ранее в декабре Ида Галич снялась в бикини у бассейна. Также сетевая знаменитость предстала перед камерой в блестящем кроп-топе с глубоким декольте и джинсах со стразами и примерила несколько платьев.

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