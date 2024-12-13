Известная телеведущая рассказала о двух операциях на обеих ногах

Ведущая из США Спенсер заявила, что перенесла операцию на обеих ногах

Ведущая известного в США телешоу «Доброе утро, Америка!» Лара Спенсер рассказала о двух операциях. Подробности она раскрыла в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спенсер опубликовала в соцсети фотографию с врачом, который проводил ей операцию на обеих ногах. Она объяснила, что из правой ноги специалисты убрали специальную пластину, которую установили в 2023 году.

«С левой ногой все гораздо хуже. Все из-за очень старой травмы, полученной в колледже во время прыжков в воду», — пояснила телеведущая. Звезда телешоу объяснила, что в школе раздробила суставы и пальцы ног. Врачи заверяли ее, что ничего нельзя сделать с этой травмой.

Ранее стало известно, что известный американский телеведущий Джей Лено получил травмы, упав с холма. Сообщалось, что он сломал запястье, повредил глаз и ударился головой.