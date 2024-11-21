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20:52, 21 ноября 2024Интернет и СМИ

Известный 74-летний телеведущий получил тяжелые травмы из-за падения с холма

Американский телеведущий Джей Лено сломал запястье из-за падения с холма
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: СВS News

Известный американский телеведущий и стендап-комик Джей Лено получил тяжелые травмы в результате падения с холма. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что 74-летний комик потерял равновесие, когда спускался с холма к ресторану рядом с гостиницей, где он остановился. В результате Лено упал и сломал запястье, а также сильно ударился головой и повредил левый глаз.

Ранее стало известно, что звезду культового шоу об автомобилях Top Gear, телеведущего Джереми Кларксона госпитализировали из-за проблем с сердцем. Врачи провели телезвезде операцию. Позднее его выписали из больницы.

Джей Лено прославился как ведущий вечернего шоу The Tonight Show на канале NBC. Он вел программу с 1992 по 2009 год. После ухода из передачи он стал строить карьеру стендап-комика.

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