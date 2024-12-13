Комары-мутанты появились в сугробах на улицах Москвы

В московском районе Марьино заметили малоизученных комаров на снегу

На улицах Москвы появились комары-мутанты, которые не боятся холодов. Необычных насекомых сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».

Малоизученных представителей фауны заметили в сугробах жители района Марьино на юго-востоке столицы. На снятых очевидцами кадрах видно, как бескрылые комары передвигаются по снегу. По словам москвичей, всего было около трех десятков таких насекомых.

Энтомологи объяснили MK.RU, что речь идет о хионее — родственному комарам насекомому. «У них длинные лапки, которыми они ловко передвигаются по поверхности, и отсутствуют крылья, чтобы не тратить лишнюю энергию в холода», — рассказали специалисты. Выживать в такую погоду им помогает сахарная трегалоза в гемолимфе — это вещество выступает антифризом и не дает насекомому замерзнуть.

Появление комаров на снегу в Москве не связано с потеплением, утверждают в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Специалисты также добавили, что хионеи не пьют кровь.