Крупнейший производитель кофе пообещал взвинтить цены

CNBC: Nestle собралась поднять цены на кофе и уменьшить упаковку

Компания Nestle, владеющая такими брендами, как Nescafé и Nespresso, пообещала, что продолжит повышать цены и уменьшать объемы упаковок, чтобы компенсировать влияние высоких цен на кофе. Об этом сообщил телеканал CNBC.

В комментариях телеканалу представитель компании заявил, что она столкнулась со значительным ростом стоимости кофе, из-за чего производство продукции стало намного дороже.

В свою очередь, главный экономист по климату и сырьевым товарам Capital Economics Дэвид Оксли заявил, что цены на кофе снижаются только тогда, когда предложение увеличивается и запасы пополняются. Другой эксперт, глава отдела сырьевой стратегии датского Saxo Bank Оле Хансен, напомнил, что взлет котировок на рынке произошел на фоне опасений по поводу урожая 2025 года в Бразилии. В конце лета и начале осени на страну обрушилась самая сильная за последние 70 лет засуха. А вслед за ней разразились проливные дожди. Это породило опасения за судьбу урожая.

Между тем и какао, и кофе выращиваются в относительно узкой тропической полосе. Основными производителями продукции являются Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Эфиопия. Такая концентрация делает товар уязвимым к неблагоприятным погодным условиям, особенно в Бразилии и Вьетнаме, на которые в совокупности приходится примерно 56 процентов мирового производства.

По словам главы отдела рынков сельскохозяйственных товаров Rabobank Карлоса Мера, в Бразилии это будет пятый подряд разочаровывающий урожай арабики из-за неблагоприятных погодных условий, которые могут помешать нормальному росту кофейных деревьев. Это значит, что цены «точно могут вырасти еще больше» по сравнению с текущим рекордным уровнем.

Аналитики, как подчеркнул телеканал, убеждены, что подорожание кофе практически неизбежно, а его производителям придется переложить издержки на потребителей.

В первых числах декабря поставщики кофе предупредили, что 2025 год окажется очень трудным из-за самых высоких с 1977 года цен на этот напиток.