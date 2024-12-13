Ларисе Гузеевой стало плохо из-за украшений

KP.RU: у Ларисы Гузеевой заболела шея из-за тяжелых украшений

Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева почувствовала себя плохо после съемок «Новогодней ночи» из-за тяжелых украшений. Об этом сообщает KP.RU.

По данным источника, артистке пришлось обратиться за помощью к массажисту из-за боли в шее. «Оказалось, что вес жемчужных нитей, дополнявших наряд, оказался настолько немалым, а съемочный день настолько долгим, что потребовался внеплановый визит массажиста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалист приехал к Гузеевой домой и «быстро вернул ее в рабочее состояние».

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР, звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева почувствовала себя плохо во время съемок фильма «Буратино».