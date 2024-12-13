Российские бойцы уничтожили понтонную переправу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Оскол в районе населенного пункта Пристен Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
Он уточнил, что переправа активно использовалась военными для снабжения группировки вооруженных формирований Украины в районе Глушковки.
«В результате удара наших военнослужащих переправа была уничтожена вместе с грузовым автомобилем», — добавил эксперт, уточнив, что разведчики смогли обнаружить переправу без использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Ранее Марочко рассказал, что на купянском и краснолиманском направлениях работает западная радиоэлектронная разведка (РЭР) ВСУ. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке, данные РЭР позволяют прослушивать практически всю прифронтовую территорию региона на разных частотах.