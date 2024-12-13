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07:54, 13 декабря 2024Бывший СССР

Марочко сообщил об уничтожении отвечавшей за снабжение ВСУ переправы

Марочко сообщил об уничтожении отвечавшей за снабжение ВСУ переправы через Оскол
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Российские бойцы уничтожили понтонную переправу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Оскол в районе населенного пункта Пристен Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что переправа активно использовалась военными для снабжения группировки вооруженных формирований Украины в районе Глушковки.

«В результате удара наших военнослужащих переправа была уничтожена вместе с грузовым автомобилем», — добавил эксперт, уточнив, что разведчики смогли обнаружить переправу без использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее Марочко рассказал, что на купянском и краснолиманском направлениях работает западная радиоэлектронная разведка (РЭР) ВСУ. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке, данные РЭР позволяют прослушивать практически всю прифронтовую территорию региона на разных частотах.

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